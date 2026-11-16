Infantino ya tiene rival: la UEFA propone a su candidato para presidir la FIFA

El máxima organización del fútbol europeo ha elegido a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Llamado a combatir con Infantino por el trono de la FIFA.

La pelea por el trono de la máxima organización del fútbol mundial comienza a coger mucha temperatura. Gianni Infantino, cuestionado por sus últimas acciones como presidente de la FIFA, ve peligrar su cargo después de más de 10 años al frente de él.

Otra grandes organizaciones ya han puesto en escena a sus respectivos candidatos para suceder a un Infantino que está tocado. La agrupación que más fuerza cobra es la UEFA, formada por las federaciones europeas, después de haber anunciado a su candidato, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo.

"En una reunión celebrada hoy y presidida por el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, las federaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y el Consejo de la FIFA invitaron a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de la FIFA de marzo de 2027 y le prometieron unánimemente su pleno apoyo", asegura el comunicado de la UEFA.

El escrito también incide en las capacidades de Diallo para presidir la FIFA: "Philippe Diallo cuenta con una dilatada experiencia en todos los niveles del fútbol, ​​habiendo dirigido la organización que representa a los clubes de fútbol profesional franceses, formado parte de la junta directiva de la liga profesional francesa y de las estructuras de resolución de conflictos de la FIFA, antes de convertirse en presidente de la FFF y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA en 2023".

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