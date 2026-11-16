Tremendo 'palo' de un expiloto italiano a Bagnaia: "Me saca de quicio..."

Marco Lucchinelli, campeón del mundo en 1981, señala directamente al turinés después de una temporada para olvidar en la que ha tenido sus más y su menos con Ducati.

'Pecco' Bagnaia ha vivido una de las peores temporadas de su carrera este año en MotoGP. A nivel competitivo ha sido un suplicio para el turinés verse cada vez más y más lejos de las posiciones de arriba. Ya no solo eso sino que en una parte de la temporada era incapaz de terminar una carrera.

Su bajón ha sido tremendo teniendo en cuenta que es un bicampeón del mundo y uno de los pilotos más importantes de la historia de Ducati. 'Pecco', aún así, ha terminado muy mal con la escudería que se lo ha dado todo desde niño con cruces de declaraciones muy sorprendentes.

El italiano ha dejado ver en algún mensaje que Ducati no le había respaldado lo suficiente en sus decisiones sobre la moto y que no le había priorizado. Sus quejas han sido tan constantes que han terminado hartando a alguna que otra personalidad del motociclismo.

Uno de ellos ha sido, Marco Lucchinelli, campeón del mundo en 1981, que le ha lanzado a su compatriota un duro dardo: "Pecco no ha hecho bien las cuentas; se ha equivocado al valorar quién tenía en el equipo".

"Bagnaia va rápido, ya lo hemos visto, pero no puede ser un quejica; me saca de quicio que se pase todas las carreras quejándose, incluso cuando gana. El otro, que está en el mismo equipo y tiene una moto como la suya, gana; no se puede echar la culpa sólo a los demás, hay que asumir la responsabilidad también de lo que hace uno", ha asegurado Lucchinelli en 'laGazzetta dello Sport'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido