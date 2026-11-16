Alcaraz se encanta en su estreno en las Finals: "Es lo mejor que he jugado en mi vida..."

El murciano salió muy satisfecho del encuentro ante Francis Tiafoe tras vencer por un contundente doble 6-2. Afirma su candidatura al título y afianza aún más si cabe su gran estado de forma.

Carlitos Alcaraz era el gran favorito a ganar las ATP Finals antes de que comenzara el torneo. Tras su debut, ese favoritismo ha cobrado, aún más si cabe, todavía más potencia. Carlos no ha tenido piedad al enfrentarse a Francis Tiafoe, a quien ha vencido por 6-2 y 6-2 en poco más de una hora de partido.

Alcaraz ha dejado una actuación formidable con la que ha confirmado el increíble estado de forma del que disfruta actualmente. El murciano está rápido, ágil y muy potente en pista dejando de lado por completo cualquier resquicio que pudiera seguir quedando de esa lesión en la muñeca.

Tras vencer a Tiafoe, en declaraciones a 'TennisTV', Carlitos ha dejado claro que no solo se le ve bien en pista sino que también se siente así. El de El Palmar, que llevaba varios años encandenando finales de temporada muy cansado, parece que tiene otra energía.

"Diría que hoy es lo mejor que he jugado hasta ahora en mi carrera en esta parte de la temporada. Estoy realmente feliz con todo lo que he hecho", ha reconocido el murciano.

Carlitos ha hecho también incidencia en la lesión y en lo extraño que ha sido para él estar lejos de las pistas durante tanto tiempo: "Nunca he experimentado algo así. Este año fue algo inusual para mí, que estuve muchos meses fuera de la competición, estuve en casa... Vengo aquí con mucha energía, muchas ambiciones y con hambre de partidos y con hambre de más".

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