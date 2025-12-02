El ambicioso objetivo de Carlos Alcaraz para 2026: quiere ir a por todos los Grand Slams

El tenista español buscará llevarse todos los grandes torneos del año, aunque para ello deberá hacerse primero con el Open de Australia.

Carlos Alcaraz cierra un 2025 brillante. El español ha conseguido revalidar su título como el tenista número 1 del mundo, ya conseguido en 2022, además de hacerse con dos Grand Slams, tres Masters 1000 y otros tres ATP 500.

Sin embargo, pese a hacerse con otro Roland Garros y otro US Open, Carlitos se ha quedado con mal sabor de boca al no ganar el Open de Australia, único Grand Slam que no tiene en su amplio palmarés.

El primer gran torneo del año es una espinita clavada que el de El Palmar busca quitarse lo antes posible. Es por ello que, a un mes de disputarse el evento, Carlos ya está enfocado en llevárselo ante todo.

"El principal objetivo para mí son los Grand Slams, ganar los máximos que pueda. Ese es mi principal reto. Creo que el Open de Australia va a ser muy bueno. Es mi primer objetivo, la verdad", cuenta Alcaraz en una entrevista para 'AusOpen'.

Tal y como indica el propio portal web del torneo, Carlos parte como el gran favorito para llevarse el Grand Slam, después de cerrar un gran año con 80 victorias, aunque para ganarlo deberá vencer a su acérrimo rival, Jannik Sinner.

"Estoy muy agradecido por la rivalidad que tenemos, porque me da la oportunidad de ir al 100 por cien a por cada partido, en cada entrenamiento, cada día. El nivel que tengo que mantener y lo que tengo que mejorar si quiero seguir batiendo a Jannik es cada vez más exigente", destaca Carlos sobre su rivalidad con el italiano y su nivel de exigencia.

Carlitos lo quiere todo

Después de ganar por partida doble el US Open, Wimbledon y Roland Garros, Alcaraz quiere completar el pleno dentro del mismo año, pero para ello aún debe hacerse con el Open de Australia.

Dicha hazaña, denominada como Golden Slam, solo ha sido completada una vez por Steffi Graf, extenista alemana, en 1988. En el caso de lograrlo, Carlos haría historia al ser el primer tenista masculino en lograrlo.

"Cuando afrontas una pretemporada y piensas en lo que quieres conseguir, el Open de Australia está ahí. Es el primer, segundo torneo de la temporada, y siempre el mayor objetivo para mí, arrancando cualquier año, va a ser completar ese 'career Grand Slam', incluso ganar los cuatro en el mismo año", confiesa el murciano.

En caso de no lograrlo, será una desilusión para el tenista, aunque no pierde la esperanza ni las ganas de llevárselo. "Si no es el año que viene, lo seguiré probando dentro de dos, de tres o de cuatro", concluye Alcaraz.