La rebelión de Tiafoe ante el dominio de Sinner y Alcaraz: "No hay que rendirles pleitesía…"

El estadounidense, desde el respeto a los dos mejores del mundo, se niega a rendirse a los tenistas y demuestra su confianza de cara a poder competir contra ellos en la previa del US Open.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz son los grandes favoritos para ganar el US Open. Es una condición que se han ganado a pulso después repartirse los últimos siete 'Major' que se han disputado.

Sin embargo, el panorama del tenis empieza a construir un aura de imbatibilidad entorno a las dos estrellas con la que Frances Tiafoe está dispuesto a acabar. El tenista galo, desde el máximo respeto a los elegidos para dominar este deporte y a los que reconoce como los mejores tenistas del mundo, se niega a asumir una actitud derrotista y de admiración como han hecho otros compañeros de profesión.

"Si quieres ganar un Grand Slam ahora mismo, tienes que pasar por Jannik y por Carlos. Van a estar en lo más alto por un buen tiempo. Sin embargo, no puedes rendirles pleitesía: si queremos lograr cosas especiales, tenemos que ganarles. Y yo creo que puedo hacerlo", confesaba en rueda de prensa en la previa del US Open.

Además, Tiafoe analizó a ambos jugadores y se mojó acerca de quién cree que será el que gane más Grand Slams: "Son muy diferentes. Jannik es el hombre de hielo, Carlos juega con la grada y hace que el público se involucre. Sinceramente, si tuviese que elegir, me quedo con Carlos. Eso sí, no creo que vayan a dominar para siempre".