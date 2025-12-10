El jefe del motor Mercedes suelta el bombazo: ¡Honda parte con ventaja!

Hywell Thomas, responsable del motor Mercedes, dice que Honda podrá mantener su motor en pruebas durante más tiempo: "Encontrando más rendimiento y fiabilidad".

El rendimiento de los motores marcará diferencias en la Fórmula 1 de 2026. La lucha parece estar entre Mercedes, el favorito, y Honda. Los japoneses cambian Red Bull por Aston Martin y darán una última oportunidad a Fernando Alonso de proclamarse campeón por tercera vez.

El responsable de los motores Mercedes, Hywell Thomas, ha reconocido en el podcast oficial de la F1 que Honda podría tener una ventaja.

"Nosotros tenemos que llevar a Australia 16 motores, Honda solo 4 o 5", dice el responsable de motores de la escudería de las flechas de plata.

Ese número de motores menor podría ayudar a Honda. Porque según Thomas en la fábrica japonesa podrían tener el motor más tiempo en pruebas, buscando debilidades y potenciando sus puntos fuertes.

"Podrán tomar decisiones mucho más tarde, mantener el motor en el banco de pruebas más tiempo encontrando más rendimiento y fiabilidad", dice el jefe de los motores Mercedes.

"Aún así, tener cuatro veces más ingenieros mirando los datos y dándonos feedback es muy beneficioso", cierra.