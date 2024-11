Los ocho mejores tenistas del año se encuentran en Turín disputando las ATP Finals, que coronará al mejor jugador de esta temporada 2024.

Antes de arrancar el torneo, la ATP organizó distintos eventos entre los tenistas, siendo Jannik Sinner y Carlos Alcaraz los más aclamados.

De hecho, ambos se entrevistaron mutuamente dejando titulares muy curiosos.

"¿Qué me hace ser un campeón?", arrancaba el murciano. "Hay muchas cosas, pero diría que, sobre todo, tu mentalidad y la ética de trabajo", replicó el italiano, que también tuvo respuesta de Carlitos: "La mentalidad y cómo juegas en malos y buenos momentos".

Sobre los motes que se tienen, el primero en desvelarlo fue el español: "Suelo referirme a ti como Carrot (Zanahoria), la mayoría en el vestuario lo hacen". "The Beast" (La Bestia), repondió el número 1.

Una de las preguntas más llamativas fue qué golpeo le quitaría un a otro. "Es muy fácil de responder. Te robaría la dejada", dijo Sinner.

Alcaraz también lo tenía claro: "Tu revés. Las cosas serían más sencillas para mí todos los días si tuviera tu revés".

La última cuestión versaba en qué es lo más difícil de enfrentarse contra el otro. El italiano le dijo al murciano que "nunca te das por vencido", y este replicó diciendo que "juegas todos los puntos igual".

Sitting down for a chat with these champs 🤝#NittoATPFinals | @janniksin | @carlosalcarazpic.twitter.com/iRNGZhjuE7