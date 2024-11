Despedirse de Rafa Nadal va a ser tarea complicada para todos los seguidores del tenis. Lo va a ser aún más para Carlos Alcaraz que tendrá que decir adiós al espejo en el que se ha mirado toda su vida para convertirse en el jugador que es.

Asimilar una despedida de este calibre va a ser muy complicado. Alcaraz ha reconocido que intenta no pensarlo mucho: "Sinceramente, no he pensado demasiado en esa cita todavía. Para mí es difícil aceptar que Rafa Nadal se vaya a retirar. Solo estoy centrado en las ATP Finals; luego, no sé cómo será todo.

"No siento una presión extra por jugar la Davis, ni porque sea el último torneo de Rafa: solo quiero llegar allí y ver qué tal van las cosas, no quiero hacer demasiadas proyecciones, veremos qué tal va", ha asegurado Carlos en unas declaraciones recogidas por la 'ATP'.

Alcaraz se encuentra en Turín para disputar la Copa de Maestros, título que el murciano no ha ganado nunca pero que ansía conseguir dado el prestigio que tiene: "He venido aquí con el objetivo de ganar. Quiero poner este trofeo junto al resto, creo que es una buena meta. Me voy a enfrentar a los mejores del mundo, así que debo mostrar mi mejor versión".