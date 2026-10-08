Ferrero se deja querer por Jódar: "Si viene la oferta, la estudiaré"

El exentrenador de Carlos Alcaraz ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de entrenar al madrileño en un futuro no muy lejano.

Juan Carlos Ferrero pasó en la noche de este miércoles por los micrófonos de la 'Ser' con motivo de la publicación de su libro 'Mentalidad Ganadora'.

Entre otros aspectos, al exnúmero 1 del mundo le preguntaron por sus planes de cara a 2027 y, en concreto, si volverá a entrenar a un jugador del circuito.

"No tengo absolutamente nada cerrado con nadie y en estos dos meses, de aquí a diciembre, habrá movimientos", señaló en primera instancia.

Fue ahí cuando salió el nombre de Rafa Jódar, al que solo acompaña su padre y que ya hace unas semanas deslizó que podría optar por incluir algún miembro más en su equipo el próximo año.

Ferrero, directamente, se dejó querer: "Se le ve mucha hambre y muchas ganas. No me cierro la puerta, tiene muchísimo potencial, tiene muchas ganas, es joven, quiere comerse el mundo y si viene la oferta, la estudiaré".

También se dejó querer por Jannik Sinner horas antes durante una entrevista concedida a 'Punto de Break', donde también señaló que no sería una traición a Carlos Alcaraz.