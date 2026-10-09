El mito del tenis que se rinde a Alcaraz y Jódar: "En América tenemos que estudiar..."

John McEnroe, gran admirador de Carlitos, se deshace en elogios hace el murciano y hacia Rafa Jódar. Toma a ambos de ejemplo para que el tenis estadounidense prospere.

Carlos Alcaraz se ha convertido en muy pocos años en uno de los tenistas más importantes. En cuestión de varios meses, Rafa Jódar ha mostrado una irrupción tremendamente sorprendente convirtiéndose en la revelación de la temporada.

Ambos son el vivo ejemplo de que el tenis español es muy pionero a nivel mundial. Todo, además, después de 20 años de Rafa Nadal, considerado uno de los mejores tenistas de la historia y uno de los mejores atletas que jamás hayan existido.

El nivel del tenis en España es envidiado por parte de muchos países. John McEnroe lideró uno de los momentos de más éxito del tenis norteamericano. Sin embargo, tras muchos años, los estadounidenses no suelen tener tenistas constantemente en la pelea por títulos.

McEnroe lamenta ese hecho pero pone de ejemplo al tenis español para reflotar el americano: "He visto jugar a Rafa. Parece que es un chico muy joven. Es bueno para el juego. En América tenemos que estudiar lo que está pasando en España un poco más atentamente. Antes teníamos a Rafa Nadal y ahora a Alcaraz. Necesitamos más jugadores de ese nivel".

"Esperamos, todos esperamos, incluido todo el mundo, que Carlos se mantenga sano durante los próximos diez años. Eso sería increíble. Y Rafa Jódar tiene mucho por vivir. Tienen que intentar seguir los pasos de Nadal. Es un momento increíble para el tenis español. Para el tenis masculino", asegura McEnroe en declaraciones que recoge 'As'.

El mito del tenis insiste en su admiración por Carlitos y resalta la figura de Jódar: "Carlos Alcaraz. Probablemente necesita un poco de descanso. Han pasado muchas cosas a una edad muy temprana. Veremos qué ocurre en los próximos años. Pero también se le ve genial".

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