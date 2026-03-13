El cachondeo de Alcaraz vistiéndose de abeja después de su victoria ante Cameron Norrie

El tenista murciano ya está en semifinales de Indian Wells y lo ha celebrado con los fans que acuden a la grada vestidos de abeja.

Carlos Alcaraz ya está en semifinales de Indian Wells. Venció en dos sets a Cameron Norrie y se la jugará con Daniil Medvedev en la siguiente ronda.

Está disfrutando el murciano, que sigue imbatido en este año 2026. Además en este torneo está contando con un apoyo extra: un grupo de aficionados acude a cada partido vestidos de abejas para animarle. Y Carlitos se ha querido unir a la fiesta poniéndose también el traje.

Al finalizar el partido se acercó a la grada para firmar autógrafos y hacerse fotos. Y entonces cayó a la pista uno de esos disfraces. Carlitos no dudó. Se lo puso y empezó a saltar, ante el aplauso del público.

"Me pidieron que me lo pusiera y tuve que hacerlo por ellos. Es tremendo cómo me apoyan todos los partidos. La verdad es que ha sido gracioso", dijo después en sala de prensa.

Su mejor tenis

Alcaraz está jugando un tenis muy sólido en Indian Wells. Ante Norrie no cedió, con un contundente 6-3 y 6-4.