Uno de los cheques que demuestran cómo el Barça pagó 8,4 millones a Negreira durante 17 años.

Los detalles En la documentación remitida a la jueza de Instrucción número 1 de Barcelona por parte de siete bancos aparecen un total de 24 cheques del Barça con periodicidad mensual a la empresa Nilsad SA, propiedad de Enríquez Negreira, movimientos de cuentas, pagarés y cheques de hasta 190.000 euros entre cuentas.

El FC Barcelona pagó 8,4 millones de euros durante 17 años a José María Enríquez Negreira, ex número dos de los árbitros, a través de cheques que han sido remitidos a la jueza Alejandra Gil por siete bancos. Los pagos, realizados entre 2001 y 2018, se canalizaron mediante el intermediario José Contreras y su empresa Nilsad SA, propiedad de Enríquez Negreira. La documentación incluye 24 cheques y otros movimientos financieros. Joan Laporta, en su declaración, no pudo justificar los pagos, algunos de los cuales tenían conceptos sorprendentes, como una factura por "packs de aloe vera". Luis Enrique y Ernesto Valverde declararon no haber utilizado los supuestos informes.

El Barça pagó 8,4 millones de euros durante 17 años al ex número dos de los árbitros, José María Enríquez Negreira, según concluye la Guardia Civil y ahora se refleja en la documentación bancaria a la que ha tenido acceso laSexta y que un total de siete bancos (Sabadell, Santander, Bankinter, BBVA, Ibercaja, ING y La Caixa) han remitido a la jueza de Instrucción número 1 de Barcelona, Alejandra Gil.

En esa documentación figuran los cheques, las transferencias los pagarés o las cuentas que manejaban Enríquez Negreira y el intermediario José Contreras, al que el Fútbol Club Barcelona utilizó para vehicular los pagos de 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018.

En la documentación aparecen un total de 24 cheques, fechados entre el 16 de febrero de 2016 y el 18 de julio de 2018, del Barça con periodicidad mensual a la empresa Nilsad SA, propiedad de Enríquez Negreira, movimientos de cuentas, pagarés y cheques de hasta 190.000 euros entre cuentas en las que figuran como titulares y autorizados Negreira; su hijo, Javier Enríquez Romero; su secretaria, Concepción Díaz; y su juez de línea, José Martínez Alfonso.

60.000 euros por "aloe vera"

Las últimas novedades que conocimos del caso Negreira fueron las declaraciones de Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde ante el juez el pasado diciembre. El presidente del FC Barcelona no fue capaz de justificar los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira que realizó el Barça durante su primera etapa como presidente del club.

Facturas por partidos que no se habían jugado o 60.000 euros por "aloe vera": Laporta asegura que desconoce los pagos del Barça a Negreira

laSexta tuvo acceso a las imágenes de su declaración ante la jueza, donde insistió en que desconoce el motivo de los pagos. Algunos de ellos tienen unos conceptos sorprendentes, como el de la factura de 60.000 euros hecha el 30 de noviembre de 2005 por "packs de aloe vera". Al ser preguntado a este respecto por el fiscal, Laporta indicó que se trata de "una factura de hace 20 años". "Sinceramente, esa factura la desconozco", aseguró.

laSexta también ha accedido a los vídeos de las declaraciones de Luis Enrique y Ernesto Valverde. Los dos exentrenadores del equipo coincidieron en que no vieron ni utilizaron los supuestos informes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.