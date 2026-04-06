Alex Márquez señala a Ducati: "Aprilia es mejor que nosotros"

El vigente subcampeón del mundo aún no se ha adaptado a la GP26 y se siente "bastante lejos" de poder dar su mejor nivel.

Tras los tres primeros Grandes Premios de 2025, temporada en la que terminó segundo en la general, Alex Márquez era líder del Mundial con 87 puntos, uno más que su hermano Marc.

Eso sí, con la Desmosedici de 2024. Ahora, con la GP26, el 'premio' por haber quedado subcampeón, el pequeño de los ilerdenses solo suma 28 puntos, siendo octavo en el Mundial.

Ni Francesco Bagnaia ni Fabio di Giannantonio ni Marc Márquez, los otros tres pilotos que llevan la moto de fábrica, han podido destronar a Aprilia, por lo que muchos empiezan a no tener dudas de que Ducati ha perdido su trono.

"(La Aprilia) parece una moto con mucha estabilidad y mucho agarre. Son mejores que nosotros y tenemos que seguir trabajando", afirma sin medias tintas Alex en declaraciones que publica 'Motorsport'.

El '73' se ve "todavía bastante lejos" de su mejor nivel: "Todavía me falta quizá un 20 %, sigo estando bastante lejos. Aún no me siento del todo a gusto con la moto. Es cierto que las características de esta Ducati afectan bastante a mi estilo natural de pilotaje. Solo intento sobrevivir porque las sensaciones aún no son del todo buenas".

"Es difícil entender hasta qué punto se puede forzar y hasta qué punto se tiene un buen agarre. Encontrar el límite o controlar el límite nos resulta muy difícil que el año pasado", ha explicado.

Eso sí, considera que el parón antes del GP de España le ayudará: "No estoy frustrado. Sentía que estábamos cerca, pero nos faltaba algo. Creo que la cancelación de Qatar nos vendrá bien. Al menos para tener un poco más de tiempo para entender las cosas. O para intentar analizar los aspectos y dar un paso más en Jerez".