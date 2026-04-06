El gran rival de Marc Márquez se viste con piel de cordero

Marco Bezzecchi, líder del Mundial con 36 puntos más que el vigente campeón, afirma que por el momento no se siente "aspirante al título".

Para nadie es un secreto el 'sorpasso' de Aprilia a Ducati en este arranque de temporada. Marco Bezzecchi y Jorge Martín tienen la mejor moto de la parrilla y hasta que Marc Márquez no se encuentre al 100% físicamente, es complicado aventurar el potencial de todos los contendientes al título.

La única realidad es que Bezzecchi es el líder del Mundial con 81 puntos, cuatro más que Martín, 21 más que Acosta y 36 más que Marc.

Eso sí, a pesar de haber hecho pleno en las carreras principales, tan solo ha sumado seis de los 36 posibles en los sprints.

Y esos errores que tuvo en Buriram y Austin yéndose al suelo son los que le hacen al italiano no verse favorito al título.

"Mientras no sea capaz de evitar errores como el del sábado, no me sentiré como un aspirante al título", afirmó en 'DAZN'.

Es por ello que no se ve invencible: "¡Para nada! Es el sueño de todo piloto de MotoGP, pero no creo estar a ese nivel ahora mismo".

"Obviamente, intento dar lo mejor de mí cada fin de semana y ser competitivo, pero también es muy fácil cometer errores", explicó.

"Así que no quiero pensar en esas cosas. Solo quiero trabajar, concentrarme en mi trabajo y sacar el máximo provecho de él", zanjó.