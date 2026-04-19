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Masters 1000 de Madrid

Sinner estará en Madrid para luchar por un récord histórico: ni Nadal, ni Djokovic, ni Federer lo lograron

El italiano afrontará el Masters 1000 de la capital española con la mirada puesta en lograr una histórica racha que ningún otro tenista ha logrado antes.

Jannik SinnerJannik SinnerRedes

Jannik Sinner finalmente sí estará en Madrid para disputar la próxima semana el Masters 1000 que acoge la capital española. A pesar de la incertidumbre que su presencia había generado, todo parece apuntar a que el italiano no se perderá la cita más importante del tenis español, donde podría lograr un récord histórico que ni siquiera Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovik consiguieron.

De imponerse en la Caja Mágica, el transalpino se convertiría en el primer tenista de la historia en vencer en cinco Masters 1000 seguidos. Una racha nunca antes vista, que Sinner inició en noviembre al ganar en París y que ha continuado en Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Por otro lado, Carlos Alcaraz será la principal baja en Madrid después de la lesión sufrida en la muñeca en Barcelona. El murciano perdió en Mónaco el número uno del ranking ATP ante Jannik, que seguirá agrandando la ventaja con él los próximos meses, al no defender ningún punto tras su caso de dopaje en 2025.

Por lo que todo apunta a que Jannik Sinner será el gran protagonista del Masters 1000 de Madrid. El mejor tenista del mundo llega en un gran estado de forma y con la posibilidad de hacer historia en el mundo del tenis. Una preparación ideal antes de Roland Garros, que se disputa en junio, y que se presenta como el principal objetivo de Sinner y Alcaraz en los próximos meses.

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