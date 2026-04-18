Thiem explica la increíble impresión que le dio Alcaraz al conocerle: "Me generaba problemas..."

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

El extenista supo desde el primer momento que tanto el murciano como Jannik Sinner se convertirían en dos jugadores de talla mundial y ha recordado cómo fueron sus primeras impresiones de ambos.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llevan años dominando el circuito ATP. Ambos han demostrado en infinidad de ocasiones su superioridad, especialmente en los últimos dos años, donde se han repartido exclusivamente todos los Grand Slams disputados. Sin embargo, esta autoridad en el mundo del tenis no pilla por sorpresa, al menos para Dominic Thiem.

El extenista ha recordado la impresión que le causaron ambos jugadores al comenzar sus respectivas carreras, ofreciendo una visión muy interesante. A Carlos lo conoció con "16 años, en un entrenamiento en Río": "Fue evidente desde el primer momento, jugaba a una velocidad y potencia increíbles, al punto de generarme problemas incluso estando en mi mejor nivel".

Y añadió para 'BTA Podcast' que incluso, a pesar de su juventud, el murciano ya apuntaba a convertirse en un 'top' mundial: "Se notaba que iba a ser una estrella". Con Jannik "fue distinto" y a pesar de su talento, Thiem tuvo más dudas: "Desde joven era muy sólido y prometedor, pero no estaba claro hasta dónde podía llegar. Sabíamos que tendría una gran carrera, pero no si sería 'top' 20, 'top' 10 o lo que es hoy, alguien que pelea por todos los Grand Slams".

Unas palabras de reconocimiento del ganador del abierto de EEUU en 2020 hacia ambos jóvenes jugadores. En poco tiempo se han convertido en los dos mejores tenistas del circuito con una diferencia abismal sobre el resto y en junio tendrán la oportunidad de medirse de nuevo por un grande en la próxima edición del Roland Garros.