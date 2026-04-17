Las cualidades de Carlos Alcaraz y Rafa Nadal que escoge Coco Gauff para crear a su tenista perfecto

La tenista estadounidense ha seleccionado dos características de los tenistas españoles, junto a las de otros tenistas activos y retirados, para elaborar a su jugador más completo.

Todavía no se ha descubierto al tenista perfecto. Aquel jugador capaz de ostentar las mejores cualidades para batir a sus rivales en la pista de forma constante. Existen decenas de tenistas que han sido considerados como los mejores, pero ninguno de ellos es o ha sido perfecto.

En el caso de los tenistas más célebres, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, todos ellos cuentan con grandes técnicas. Pero ninguno de ellos domina en todas ellas.

En un vídeo publicado en redes sociales, la tenista estadounidense Coco Gauff ha confeccionado a su jugador de tenis "perfecto" seleccionando las mejores cualidades de diversos tenistas del circuito y retirados.

Para ello, Gauff ha elegido el saque de Ivo Karlović, los gritos de Federer, la vestimenta de Serena Williams, el sentido del humor de Frances Tiafoe, su propio revés, además de la derecha y la mentalidad de dos tenistas españoles.

En concreto, la americana ha escogido la derecha de Alcaraz debido a su potencia y estilo, y la mentalidad ganadora e insaciable de Nadal, la cual le ayudó a conquistar más de 20 Grand Slams.