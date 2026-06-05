SOS Wildfire, la ONG de bomberos forestales que enseña a los pueblos de León a defenderse de los incendios: "No podemos obviar la realidad".

El contexto Vecinos de diferentes edades toman apuntes y aprenden a usar herramientas, a organizarse y a trabajar en equipo en charlas de esta ONG para estar preparados ante posibles nuevos incendios: "Lo que pasó el pasado verano va a seguir pasando".

En Barrientos, León, vecinos como Ángeles y Olga se preparan para enfrentar incendios con la ayuda de la ONG SOS Wildfire. Tras los devastadores incendios del año anterior, la comunidad se reúne para aprender a proteger su entorno. Bomberos forestales, cansados de la falta de prevención por parte de las administraciones, fundaron esta ONG para enseñar a los residentes a actuar en caso de emergencia. Nacho Martín, fundador de SOS Wildfire, destaca la importancia de la educación en prevención y organización comunitaria. La iniciativa cuenta con apoyo internacional, pero gran parte del trabajo se realiza de manera independiente.

Llegamos a Barrientos, en León. En el centro cívico del pueblo, Ángeles toma apuntes. Olga también. Las dos escuchan con atención a quienes hablan, a quienes forman parte de la ONG SOS Wildfire, levantan la mano cuando llegan los ejercicios prácticos y discuten con el resto de vecinos la respuesta: ¿Cuál sería la mejor decisión si un incendio se acercara a sus casas?

No están preparando una oposición. Y tampoco han vuelto a las aulas. Lo que hacen es aprender a defender su pueblo. Porque un año después de los incendios que arrasaron buena parte de esta zona de León, decenas de vecinos de municipios como Barrientos, Cuevas o Filiel vuelven a reunirse alrededor de una preocupación que sigue muy presente: qué hacer si el fuego regresa. "Cuanto más formado, mucho mejor. Movilizar a una población tan mayor es muy difícil", cuenta Ángeles.

"Lo que pasó el pasado verano con los incendios va a seguir pasando", narra preocupada una joven, por lo que apunta que "tener conocimiento de cómo poder actuar en esos momentos es súper importante". Así, vecinos aprenden a usar herramientas, a organizarse y a trabajar en equipo.

Bomberos que aportan soluciones donde la Junta no llega

Pero esta historia no empieza en estas aulas improvisadas. Empieza mucho antes. Empieza con Nacho y le sigue con Javi y con Pablo: bomberos forestales del dispositivo de Castilla y León que, tras años de trabajo, acabaron cansados de llegar siempre demasiado tarde.

Cansados de apagar incendios que, en muchos casos, creen que podrían haberse combatido mejor si las administraciones hubieran escuchado a su gente. A quienes están sobre el terreno. A quienes pedían prevención. A quienes exigían un trabajo estable todo el año. No solo por comer, sino por proteger el monte. Por proteger al vecino que evita que la España rural desaparezca.

Por ello, en 2023, tras el demoledor incendio de la Sierra de la Culebra, Nacho Martín fundó la ONG SOS Wildfire, que ha sido respaldada por la ayuda de una fundación suiza que conoció el proyecto. Su objetivo era sencillo: enseñar a los vecinos cómo actuar en caso de que un incendio pusiese en riesgo su municipio, reducir riesgos y trabajar sobre el terreno antes de que aparezcan las llamas. "Contactaron con nosotros, nos preguntaron qué hacíamos y qué soluciones podíamos aportar. Les contamos el proyecto y nos ayudaron", explica.

Todo lo demás, asegura, sigue dependiendo de ellos mismos: "Las charlas en colegios, la formación a vecinos y muchas otras actividades las estamos haciendo por nuestra propia cuenta".

"No podemos obviar la realidad. Creer que una persona no va a defender su casa, sus bienes, su vida, cuando las llamas llegan y se encuentran solos, es engañarse. Y precisamente, por la peligrosidad que supone, lo mínimo es aportar una serie de conocimientos que eviten desgracias mayores", confiesa Nacho a laSexta.

Insiste que lo suyo sería que esto no hiciese falta: con un buen trabajo de prevención a lo largo del año, con una buena planificación y una correcta vigilancia de las leyes, "no sería necesario", cuenta. Pero visto lo visto año tras año, "hay que buscar soluciones eficientes, realistas". Por eso SOS Wildfire dedica sus esfuerzos a la prevención. Allí donde la Junta de Castilla y León, dice, no llega.

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