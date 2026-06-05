Los 1.000 kilómetros del móvil robado a una reportera de Equipo de Investigación: un viaje a Marruecos y un negocio muy lucrativo

¿Por qué es importante? La ruta del móvil robado a una reportera de Equipo de Investigación es la de otro muchos. Desaparece en una ciudad europea y llega a Marruecos. En Casablanca, seguimos la ubicación del móvil hasta un gigantesco mercado donde diferenciar un dispositivo de segunda mano y uno robado es prácticamente imposible.

El robo del móvil de una reportera de Equipo de Investigación no es más que el punto de partida de un camino que llevará su dispositivo, y otros muchos más que han sido sustraídos, a través de un viaje de más de 1.000 kilómetros.

Para encontrarlo, la reportera tiene que ir hasta Casablanca, en Marruecos. El suyo no es un caso aislado, ya que muchos españoles también han seguido la pista de su móvil hasta allí.

En Europa, un móvil robado se bloquea, pero no ocurre lo mismo en Marruecos, donde puede volver a funcionar. Con la ayuda de un guía local, la reportera se acerca al lugar donde podría estar el móvil, según la ubicación que le ha llegado.

Este hombre ha ayudado a otros españoles a recuperar sus dispositivos. Asegura que ayudó a una pareja de Barcelona que dio con él en una tienda que vendía teléfonos de segunda mano: "El chico ha sido enjuiciado. Va a ir a la cárcel, porque aquí en Marruecos si compras algo robado, es como si fueras tú el que lo robó".

La señal del teléfono lleva a la reportera hasta la estación de tren, un punto de paso constante de personas donde perder el rastro es fácil. El guía explica que los teléfonos normalmente vienen a Casablanca y, "desde aquí, se venden".

Derb Ghallef, entre lo robado y la segunda mano

La mayoría de los móviles pasan por Derb Ghallef, un mercado popular donde se vende de todo como segunda mano. Allí, avisa el guía, "tenéis que tener cuidado, mucho cuidado. La verdad es que son muy peligrosos".

En este laberinto con más de 4.000 puestos es casi imposible distinguir un móvil de segunda mano de uno robado. Hay tantos móviles que encontrar uno es casi imposible. Allí los precios bajan y las preguntas, también.

Uno de los vendedores reconoce a la reportera que en el mercado hay muchos móviles robados, pero que se pueden volver a utilizar: "Hay chicos que tienen una cabeza como los chinos, muy inteligentes. Ellos cogen un móvil robado y hacen un teléfono nuevo".

En este lugar los teléfonos cambian de identidad, se modifican, se reconfiguran y vuelven al mercado. La reportera localiza un iPhone 12 Pro como el que le fue sustraído, comprueba su IMEI, pero no es el suyo. En estos casos, menos del 10% de los móviles robados se recuperan.

La geolocalización, única oportunidad

Pero justo cuando parece imposible, la reportera recibe una nueva localización de su teléfono. Se encuentra a tres kilómetros del mercado, en un entorno distinto, más aislado y más difícil de rastrear. Dan con una tienda de telefonía, pero su teléfono no está ahí. Está muy cerca, pero no lo suficiente.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La ruta de los móviles robados' en atresplayer.