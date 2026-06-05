El multimillonario creador de las 'Smartbox' pide cambiar la ley en Francia para poder desheredar a sus cinco hijos y donar su fortuna

Los detalles El empresario francés Pierre-Edouard Stérin, que financia proyectos de la derecha más radical francesa y está instalado en Bélgica por intereses fiscales, tiene un patrimonio de más de 1.400 millones de euros.

Pierre-Edouard Stérin, el empresario francés detrás de las 'Smartbox', busca cambiar la ley de su país para desheredar a sus cinco hijos y donar su fortuna de más de 1.400 millones de euros a causas filantrópicas. Inició su carrera con un préstamo de 5.000 euros de sus padres. Sin embargo, la legislación francesa exige que gran parte de la herencia se reserve para los hijos, lo que lo lleva a solicitar una modificación legal. Stérin, quien reside en Bélgica por razones fiscales, ha estado en el centro de la polémica por financiar proyectos de la derecha radical francesa.

El empresario francés Pierre-Edouard Stérin, creador de las 'Smartbox', ha pedido cambiar la ley de su país para poder desheredar a sus cinco hijos y donar todo su patrimonio "a causas filantrópicas", según ha declarado.

El multimillonario empezó emprendiendo con 5.000 euros que le prestaron sus padres y hoy tiene una fortuna de más de 1.400 millones de euros. Ahora, quiere donar todo ese patrimonio.

Sin embargo, en Francia no basta con tener dinero para decidir que hacer con él, sino que la ley obliga a reservar gran parte de la herencia para los hijos. Por ello, el rey de las cajas regalo ha pedido cambiar la legislatura.

Y no es la primera vez que Stérin entra en polémica. Instalado en Bélgica por intereses fiscales, financia proyectos de la derecha más radical francesa, que incluye la lucha contra el 'wokismo', el islamismo o la inmigración.

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