La directora de Roland Garros analiza el estado de forma de Alcaraz y Sinner: "Estoy bastante segura..."

Amélie Mauresmo ha tranquilizado sobre el estado de forma del murciano antes del segundo grande del año al afirmar que confía plenamente en la total recuperación de Carlos para París.

Este 2026 Carlos Alcaraz y Jannik Sinner siguen demostrando que son los claros dominadores del circuito. Después de un inicio de año en el que el murciano destacó por encima del resto, acumulando una espectacular racha de victorias, en las últimas citas ha sido el transalpino quien se ha impuesto sobre el español.

Sinner ha recuperado recientemente el puesto como número uno del ranking ATP, después de que Carlos lo ostentara durante 66 semanas. Lo hizo al imponerse a Alcaraz en la final del Masters 1000 de Montecarlo. Ahora, ambos tienen como objetivo llegar en plenas condiciones al próximo Grand Slam en junio.

Sobre ello ha hablado su directora, Amélie Mauresmo, quien confía en que ambos puedan ofrecer un gran espectáculo: "Estoy bastante segura de que van a hacer todo lo que puedan para estar realmente al 100% cuando vengan a Roland Garros". El rendimiento del español es el factor que más dudas está generando en las semanas previas, después de la lesión sufrida en Barcelona.

"Han hecho una temporada bastante buena hasta ahora, algunas lesiones, pero aún así quedan unas pocas semanas antes del torneo", afirmaba Mauresmo para 'Eurosport'. Sin duda Roland Garros siempre es especial y un año más promete ser una cita de tenis de primer nivel, con Alcaraz y Sinner como protagonistas del segundo grande del año.