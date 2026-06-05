Leire Díez apuntó "reunión PS" en una de sus agendas incautadas por la UCO en la causa de las cloacas del PSOE

¿Por qué es importante? Esta es la última novedad de la presunta trama que investiga el juez Pedraz y que, según los investigadores, estaba "dirigida" por Santos Cerdán y la conocida como fontanera del PSOE con el objetivo de "proteger los intereses" de "ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

"Reunión con P. S.". Esta es una de las anotaciones que se recoge en una de las agendas de la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, según ha podido constatar laSexta. Estas palabras aparecen justo antes de la anotación de una fecha: "19/2/2025".

Además, en otra de las páginas se puede leer: "Acuerdo con P. S.", sin especificar nada más sobre el nombre tras esas siglas. Esta es la última novedad del conocido como caso Leire, cuya presunta trama investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que, según los investigadores, estaba "dirigida" por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la exmilitante socialista con el objetivo de "proteger los intereses" de "ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

Justo este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado conocer lo que estaba haciendo Díez. Según la UCO, Sánchez podría ser el 'one' de la trama para desestabilizar las causas judiciales que afectan al entorno del presidente. "Nunca se me ha informado de las andanzas de la señora Díez porque nunca las hubiese tolerado", ha asegurado Sánchez en declaraciones en su viaje a Montenegro.

Según el presidente, "es el momento de la justicia", a pesar de que las informaciones "que se han conocido en los últimos días nos llenan de preocupación e indignación". "Lo que no vamos a permitir es que las corruptelas de unos pocos y una oposición marrullera tape e impugne un proyecto político que está trayendo prosperidad (...) y siendo un referente a nivel internacional", ha añadido.

Sin esperar a preguntas de los medios, Sánchez ha entrado de lleno en el tema que afecta a las cloacas del PSOE. "No vamos a permitir que las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de unos muchos tapen un proyecto político de prosperidad", ha señalado el líder del Ejecutivo, que ha vuelto a tachar de "marrullera" a la oposición. "Siempre hemos manifestado el respeto a la Justicia. Yo no hago lo que a mí me hicieron", ha insistido Sánchez.

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