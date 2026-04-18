Un exnúmero uno del mundo compara a Sinner y Alcaraz con Pete Sampras: "Pérdidas extrañas..."

Andy Roddick ha comentado el cambio que la generación de tenis actual habría sufrido frente a la de Sampras y la nueva característica que ambos jugadores tendrían.

Está claro que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llevan años siendo los tenistas más dominadores del mundo. Ambos se han repartido los últimos nueve Grand Slams además de muchos otros títulos, lo que les ha convertido, por un margen muy notable, en los dos mejores jugadores del ranking ATP.

Sobre este dominio ha hablado Andy Roddick, comparándolo la era en la que Pete Sampras ejerció un monopolio similar. Aunque con varias diferencias según el estadounidense. El número uno del mundo en 2003 destacaba de Sinner y Alcaraz su capacidad para imponerse sobre cualquier superficie, después de que el italiano venciera en Montecarlo al español, donde a priori Carlos sería superior.

"Sinner aparece y vuelve a ganar. Estos dos están en un nivel altísimo...", explicaba el extenista. "Sinner perdió un partido en Oriente Medio y nos preguntábamos: ¿qué está pasando? Pero esa es una expectativa creada por tu propia sombra. Es simplemente absurdo", comentaba también, sobre el bajón de nivel de Jannik a inicios de año.

"¿Puede (Sinner) jugar en tierra batida? ¿Puede mantener ese nivel todo el tiempo? Sí, sí, sí" , expresaba Roddick, como recoge 'Tennis365'. Este sería el factor diferencial de ambos tenistas frente al dominio de Sampras: "Pete (Sampras) era dominante, era increíble. Ganó 14 Grand Slams. Terminó el año como número uno seis veces. Pero a veces perdía en la tercera ronda de Roland Garros, sufría pérdidas extrañas".

Esta diferencia sería algo que también vivió el propio Andy al competir con el 'Big 3': "Pones a estos chicos en cualquier cosa y... ese fue el gran cambio que ocurrió durante mi generación, salvo Roger (Federer), Rafa (Nadal), Novak (Djokovic)". Una evolución que ha sufrido el circuito las últimas décadas y que demuestra el talento de Sinner y Alcaraz para colarse en el selecto grupo de los mejores tenistas de la historia.