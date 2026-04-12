La marca histórica de Murray que ha superado Alcaraz: solo está detrás Nadal, Djokovic y Federer

En Montecarlo, el murciano se ha convertido en el cuarto tenista mejor pagado de la historia y solo el 'Big 3' se encuentra aún por delante.

Carlos Alcaraz sigue agrandando su carrera en el circuito ATP. Tras su actuación en el Masters 1000 de Montecarlo, y a pesar del resultado de la final ante Jannik Sinner, el murciano logrará colarse en un privilegiado y selecto grupo.

A pesar de su juventud, Carlitos encaraba las primeras citas de 2026 con el objetivo a su alcance de superar a Andy Murray como cuarto tenista mejor pagado de la historia. Según ATP, el escocés tendría más de 64 millones de dólares acumulados a lo largo de su carrera solamente contando el dinero obtenido por torneos del circuito.

Ahora, tras su excelente puesta en escena en Mónaco, meterse en la final le garantiza al menos 624 mil dólares. Jannik, gracias al triunfo, ha ganado 1,142 millones. Una recompensa que le basta al español para superar a Murray y situarse como el cuarto jugador mejor pagado de la historia del circuito.

Por delante solo estarían los históricos Novak Djokovic (193 millones), Rafa Nadal (135 millones) y Roger Federer (131 millones). Una marca histórica para Alcaraz, que no hace más que seguir avanzando en su consolidación como uno de los mejores tenistas de la historia.

Tras la derrota en Montecarlo ante Sinner, Carlitos perderá el número uno. Sin embargo, el murciano encara con muchas ganas y con cosas a mejorar de cara a esta gira de tierra batida y a Roland Garros.