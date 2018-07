Sharapova: "Nadal me mandó un mensaje muy amable y me mostró su apoyo"

La tenista rusa Maria Sharapova, está a punto de cumplir la sanción que le ha tenido fuera de las pistas por positivo en un control de dopaje. En una entrevista que recoge Europa Press, Sharapova reconoce que lo único que cambiaría es contar con un "médico en plantilla a tiempo completo que prestase atención a las obligaciones antidopaje".

"He jugado este deporte con tanta integridad y tanta pasión que al principio no era capaz de comprender cómo alguien podía creer, teniendo en cuenta la forma en la que compito y cómo entreno, que yo tomaría el camino fácil", señaló la tenista rusa.

También, se ha acordado de Rafa Nadal, al que le agradece el "mensaje amable" y el "apoyo mostrado" por el español.

Rivalidad con Serena Williams

"Sería muy difícil para mí tomarme una copa con Serena y al día siguiente jugar con ella. Primero, no tengo interés en eso, y segundo, no creo que funcionara", comentó Sharapova. La rivalidad entre ambas va más allá de la pista y no parece que, a pesar de los años, ambas se lleven bien.