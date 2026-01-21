Ahora

Reportaje 'Jugones'

El divertido primer día de Batory, el perro policía que ya trabaja en los alrededores del Bernabéu

Batory es un cachorro que en el partido de Champions entre el Real Madrid y Mónaco debutó como perra policía. 'Jugones' fue testigo de ello.

Perro

Batory, una joven perra policía, se estrenó en el partido de Champions entre el Real Madrid y Mónaco en su trabajo para detectar explosivos. 'Jugones' fue testigo directo de su primer día.

"Es el primer día que viene para que se vaya acostumbrando a todos los ruidos, que lo reconozca como normal y que no tenga miedo", cuenta un agente de la Policía Nacional.

Le toca aprender de los perros de explosivos que ya patrullan en los alrededores del Bernabéu.

Un primer día que acabó con un divertido momento, con Batory mordiendo el micrófono de 'El Chiringuito'.

Las 6 de laSexta

  1. Donald Trump en el Foro de Davos, en directo | Trump carga contra Europa en el Foro de Davos: “No va en la dirección correcta”
  2. Encuentran "marcas similares" en cinco vagones del Iryo y en varios trenes que circularon antes del siniestro
  3. Al menos un muerto y 37 heridos, cinco de ellos graves, por el choque de un tren de Rodalies contra un muro caído a la vía en Gelida
  4. Lluvia, viento y nieve activan los avisos en 14 CCAA: alerta roja en Galicia por olas de hasta nueve metros
  5. La defensa de Julio Iglesias estudia acudir al Constitucional si la Fiscalía no le da acceso a las denuncias por agresión sexual interpuestas por dos extrabajadoras
  6. Hospitalizadas una madre y su hijo por el incendio de su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid)