El divertido primer día de Batory, el perro policía que ya trabaja en los alrededores del Bernabéu

Batory es un cachorro que en el partido de Champions entre el Real Madrid y Mónaco debutó como perra policía. 'Jugones' fue testigo de ello.

Batory, una joven perra policía, se estrenó en el partido de Champions entre el Real Madrid y Mónaco en su trabajo para detectar explosivos. 'Jugones' fue testigo directo de su primer día.

"Es el primer día que viene para que se vaya acostumbrando a todos los ruidos, que lo reconozca como normal y que no tenga miedo", cuenta un agente de la Policía Nacional.

Le toca aprender de los perros de explosivos que ya patrullan en los alrededores del Bernabéu.

Un primer día que acabó con un divertido momento, con Batory mordiendo el micrófono de 'El Chiringuito'.