La España de Jaume Munar se desmelena en la Copa Davis: "He crecido con Nadal..."

El líder del equipo español ganó su punto en individuales antes de que los dobles certificaran el pase a las semifinales: se medirán a Argentina o a Alemania.

España ha empezado la Copa Davis con paso firme. Está en semifinales al derrotar a República Checa en tres partidos: victoria de Jaume Munar en individuales y victoria de los dobles, de Marcel Granollers y Pedro Martínez. Argentina o Alemania será el rival en las próximas semifinales.

Y el equipo español está liderado por Jaume Munar, el nuevo número 1 del equipo. La confianza en sus compañeros es total. Aunque no esté Carlos Alcaraz en el equipo, lesionado, el número 1 del mundo del tenis.

"Yo siempre he dicho que tengo plena confianza, con o sin Carlos. Uno tiene que aferrarse a lo que tiene, no quedarse deambulando y pensando en qué le hubiese gustado o no tener", dijo Munar después de su victoria.

Ha crecido con grandes tenistas españoles: el capitán David Ferrer y por supuesto Rafa Nadal.

"Tenemos lo que tenemos y es mucho. Tenemos que valorarlo también. Esa es nuestra mentalidad, pero incluso ha sido nuestra fortaleza con Nadal y Ferrer en el equipo. Ellos han sido los máximos exponentes de esa mentalidad y garra. Y ahora nos toca a nosotros. Yo he crecido con ellos y he intentado llevarlo a la pista, esa pasión, ganas y dejarlo todo", dijo el tenista español.

Después llegó el turno de los dobles. Y Granollers y Martínez firmaron un partidazo. En dos sets arrasaron a la pareja checa. Mucho mérito de esta España de jugadores menos conocidos... que quiere dar la sorpresa en la Copa Davis. Han empezado con muy buen pie y con ganas de más en Italia.