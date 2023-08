El US Open está a la vuelta de la esquina y qué mejor manera de hacer el último gran torneo del año más apetecible que juntar en una exhibición en Estados Unidos a Carlos Alcaraz,Sebastián Yatra, Frances Tiafoe y Jimmy Butler.

Carlitos formó pareja con la estrella musical, mientras que el escolta de los Miami Heat jugó junto al tenista estadounidense. "Vamos a hablar en español para que no entiendan", bromeó Sebastian Yatra antes del partido. Les terminó funcionando, puesto que fueron los vencedores del 'Stars of the Open'.

We may not see a better match point all tournament. Game, set, match Yatra-Alcaraz! pic.twitter.com/BEPtXTR6cZ — US Open Tennis (@usopen) August 23, 2023

De cara a este divertido partido de exhibición en el estadio Louis Armstrong de Nueva York, Rafa Nadal también tuvo repercusión, ya que entrenó en su academia de Manacor: "Rafa Nadal me dio un montón de consejos que realmente me sirvieron para llegar aquí y jugar".

"Carlos Alcaraz es lo máximo. Nos la llevamos muy bien desde hace mucho tiempo, de hecho nos conocimos aquí el año pasado, que Rafa Nadal me invitó a verle en su primer partido", comentó.

"Y también le agradezco a Alcaraz que me haya ayudado a agarrar otra pasión y otro hobby. Obviamente nunca voy a jugar a tenis a un nivel profesional... Pero si me pongo las pilas, puedo terminar jugando bien y es un deporte súper divertido", añadió Sebastián Yatra.

Además de brindarse espectáculo sobre Nueva York, también había una buena causa y se recaudaron fondos para Ucrania.