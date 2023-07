Jimmy Butler es el hombre de moda en la NBA. Elfan incondicional de Carlos Alcarazse encuentra de gira por Asia, pero dentro de poco volverá a la rutina en Miami. Mientras tanto, el escolta continúa acaparando todos los focos allá donde va, y en China se ha atrevido a hacer una de sus predicciones.

Butler se ha atrevido a señalar al próximo campeón, Miami Heat. Al tiempo que se mostraba optimista y confiado desveló que su continuidad en la franquicia entrenada por Erik Spoelstra.

"Creo con todo mi corazón que nosotros, ganaremos un campeonato con Miami porque no planeo jugar en ningún otro equipo de la NBA", destacó.

"Sé que somos capaces de hacer esto, este año es nuestro año, realmente lo creo", dijo. "Entendemos lo que se necesita para llegar aquí y sólo tenemos que superar este bache", refiriéndose a lo sucedido en lafinal de 2023.

Y lanzó una frase final que sirve de advertencia para sus rivales: "La próxima vez que hable con todos vosotros aquí, seré campeón de la NBA". Jokic, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving o LeBron James entre otros seguro que han tomado nota de sus palabras.

El escolta a sus 33 años y 12 temporadas en la NBA aún no ha conseguido ganar un anillo, pero cree que su momento está cerca después de llegar a la final ante Denver Nuggets.

Para ello su equipo contará con los refuerzos de Jamaree Bouyea, Thomas Bryant, Jaime Jaquez Jr, Josh Richardson y Dru Smith.

Jimmy Butler: Next year is going to be our year and if this "Playoff Jimmy" is a real thing than he needs to be much better next year

🎥full interview: https://t.co/sjaH5lNNqVpic.twitter.com/XMLR5sc6F4