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A un paso del título

El jefe de Ducati elogia los planes de Marc Márquez: "No era fácil..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que se centrarán en no cometer errores para cerrar el título de Marc.

Gigi Dall'Igna y Marc Márquez Gigi Dall'Igna y Marc MárquezGetty

Marc Márquez se llevó la victoria en el Gran Premio de Malasia y ya le saca 44 puntos a Jorge Martín en la lucha por el mundial de MotoGP. Podría cerrarlo este próximo domingo en Qatar.

El jefe de Ducati, Gigi Dall'Igna, ha dicho en 'DAZN' que Marc es capaz de ganar incluso minimizando los errores.

"He de decir que Marc ha hecho una carrera fantástica, hoy no era fácil. Había que gestionar bien el tema de los neumáticos e ir rápido, que son dos cosas que no son fáciles de conseguir. Y él ha conseguido hacer ambas de manera tremenda", explica el ingeniero.

"Es más fácil cometer un error grave cuando vas delante y en este momento no es necesario", dice.

Insiste en que para ganar este mundial, el plan es no arriesgar: "Lo que tenemos que hacer es evitar errores, así que continuamos repitiendo el mensaje que teníamos desde Mugello".

"Marc creo que ayer utilizó la mejor estrategia que era mantenerse detrás, no conseguir llevarse a casa la victoria, pero sí el máximo de puntos...", indica el de Ducati.

El próximo domingo, en Qatar, Márquez tiene la posibilidad de hacerse con su décimo título de motociclismo, el segundo consecutivo pilotando la Ducati roja.

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