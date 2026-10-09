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"Me siento fresco mentalmente"

El reto ¿imposible? de Carlos Alcaraz: "Quiero ganar tanto este como..."

El número 3 del mundo, antes de debutar en Shanghái, ha afirmado que le gustaría hacer pleno de victorias en la recta final de temporada.

Carlos Alcaraz Carlos AlcarazGetty

Tras reaparecer en el US Open después de casi cinco meses de lesión y lograr llegar a cuartos de final, Carlos Alcaraz confirmó con su victoria en Tokio que ya está plenamente recuperado.

Ahora, sin Sinner en acción hasta 2027, el murciano tiene en su mano recuperar el número 2 del mundo, pero para ello debe ganar todos los torneos que quedan.

Y el primero, donde debuta mañana ante el pequeño de los Cerúndolo, es el Masters 1000 Shanghái, donde nunca ha ganado al igual que en el de París, las ATP Finals y la Copa Davis.

Para Carlitos ese es el reto: hacer pleno de victorias. "Ahora mismo, solo quiero estar en buenas condiciones para este torneo, porque realmente quiero ganar tanto este como los que tengo dentro de un par de meses al menos una vez", señaló en rueda de prensa.

"Me siento fresco mentalmente y eso es lo más importante", añadió el número 3 del mundo.

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