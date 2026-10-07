Las cuentas de Carlos Alcaraz para superar a Sinner en el ranking ATP

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

El murciano lo tiene difícil pero no imposible para terminar el año como número 2 del mundo.

Este martes Jannik Sinner anunció que daba por finalizada la presente temporada tras no haberse recuperado de la lesión de rodilla que sufrió tras Wimbledon.

Entonces, el italiano le sacaba 5.000 puntos a un lesionado Carlos Alcaraz, pero tras perderse Montreal, Cincinnati, US Open y Pekín, la situación cambia drásticamente.

Y cambia porque el de San Cándido perderá 3.000 puntos por sus títulos en el ATP 500 de Viena, Masters 1000 de París y ATP Finals.

Con Alexander Zverev como virtual número 1 al término del año, la distancia entre Jannik y Carlos es de 3.400 puntos.

Quedan 3.500 puntos por disputar, por lo que el reto para Carlitos es mayúsculo, aunque no imposible.

Debería ganar el Masters 1000 de Shanghái, del Masters 1000 de París y de las ATP Finals, torneos que hasta la fecha no ha podido alzar.