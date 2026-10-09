No se recuerda una crítica igual de Carlos Alcaraz: atención a cómo habla del calendario

El número 3 del mundo considera que se llega a "cruzar la línea" poniendo "demasiado al límite" a los tenistas por obligarles a jugar muchos torneos.

Antes de debutar en el Masters 1000 de Shanghái tras proclamarse campeón del ATP 500 de Tokio, Carlos Alcaraz compareció ante los medios en rueda de prensa.

Al murciano, entre otros aspectos, le preguntaron por la plaga de lesiones que está habiendo en el circuito y cómo poder paliarla.

Y el número 3 del mundo, que ya avisó de que empezaría a jugar menos torneos tras reaparecer en el US Open después de casi cinco meses de lesión, no se anduvo con medias tintas.

"Uno de los motivos por los que vemos a tantos jugadores lesionándose es que nos están llevando demasiado al límite, a veces incluso cruzando la línea", señaló.

Alcaraz pidió que se cambie la "dirección" por el bien de los jugadores: "Jugamos muchísimos torneos, muchísimos partidos, y creo que las cosas van en la dirección equivocada".

De hecho, Carlitos quiso mandar un mensaje de ánimo a su mayor rival, Jannik Sinner, que no volverá a jugar hasta la próxima temporada por una lesión en la rodilla.

"Le deseo a Jannik lo mejor de cara a los próximos meses, para que esté en un buen lugar de cara a la próxima temporada. Espero verle pronto", zanjó.