"Carlos Alcaraz conseguirá más de 20 Grand Slams si...": un mito del tenis encumbra al "mago español"

Rick Macci, exentrenador de Serena Williams o Andy Murray, considera que si el físico respeta al murciano, este igualará los registros del 'Big Three'.

"Si el mago español no se lesiona, conseguirá más de 20 Grand Slams y reescribirá gran parte de la historia": así de contundente ha hablado Rick Macci sobre Carlos Alcaraz después de la victoria del murciano en el ATP Tokio.

Para el exentrenador de Serena Williams o Andy Murray, "Alcaraz es el jugador más completo que jamás haya empuñado una raqueta".

Lo cierto es que a sus 23 años, Carlitos suma siete 'majors' y en enero se convirtió en el tenista más joven de la historia en completar el Career Grand Slam después de alzar el Open de Australia.

"Está en una liga aparte", afirma Macci, que considera que el número 3 del mundo tiene un repertorio inigualable: "Puede pedir cualquier cosa del menú en cualquier momento solo para ti y que te la entreguen a domicilio con un servicio especial y virutas de colores, cortesía de Alcadash".

De hecho, el entrenador destaca que "lo que Alcaraz ha logrado tras 139 días de baja, llegando a Nueva York con un esfuerzo increíble y ahora ganando en Tokio es, créanlo o no, más impresionante que todo lo que ha conseguido hasta ahora".

"La inactividad física y mental pasa factura, y esos márgenes tan estrechos y la forma de afrontarlos llevan tiempo", ha zanjado en un análisis publicado en sus redes sociales.