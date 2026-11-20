'La Roja', tras la derrota ante Inglaterra, ya sabe que se enfrentará a los galos, que también han dejado algunas dudas en la fase de grupos a pesar de ser primeros.

España dejó escapar la primera plaza de su grupo en la Nations League el pasado domingo ante Inglaterra. Por diferencia de goles, el combinado nacional inglés terminó imponiéndose en la clasificación a pesar del empate a puntos.

Este factor implicaba que los de Luis de la Fuente iban a enfrentarse sí o sí a una primera de grupo, entre las que estaban Alemania, Francia, Inglaterra y Portugal. Ha sido la selección de Zinedine Zidane la que finalmente ha sido elegida por sorteo como rival de España.

Todo con la semifinal del Mundial en el recuerdo. Un partido en la memoria que motivará sin duda a Francia pero que evidenció la superioridad colectiva y futbolística de España en el Mundial. El último precendente en Nations League es aquel 5-4 en semifinales de la edición de 2025.

Si España pasa de fase, se enfrentará en cuartos a la ganadora del Portugal-Países Bajos. Podría haber un posible reencuentro entre 'La Roja' y una leyenda del fútbol español como Xavi Hernández, que dirije la selección neerlandesa desde hace unos meses.

CUARTOS DE FINAL DE LA NATIONS LEAGUE

Lado Izquierdo:

España-Francia

Países Bajos-Portugal

Lado Derecho

Alemania-Bélgica

Inglaterra-Noruega