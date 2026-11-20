El piloto de Aprilia se queda con poder luchar contra Marc Márquez en este mundial de MotoGP en el que todavía tiene opciones.

Jorge Martín todavía mantiene opciones en el mundial de MotoGP contra Marc Márquez. Aunque no son demasiadas. Puede retrasar la fiesta a la última carrera de Valencia. Pero con lo que se queda Jorge es con luchar "contra uno de los mejores de la historia".

"Me quedo con estar peleando con uno de los mejores pilotos de la historia, si no el mejor. A su mejor nivel, él mismo lo ha dicho, y estoy aquí peleando contra él. Eso al final me demuestra mi valor, creo que es un privilegio", ha dicho el piloto de Aprilia, segundo clasificado en el campeonato.

Mantiene opciones y no quiere rendirse, pero es realista: "Hombre, posible es, eso está claro. Pero no está bajo mi control. En mi control solo está intentar ganar las 4 carreras que quedan, y es lo que voy a intentar".

La lesión en el brazo derecho parece estar olvidada. Martín se siente muy cerca de su mejor versión: "Si no estoy al 100% físicamente, estoy muy cerca. Tengo un poco de dolor, pero creo que en la moto no me va a condicionar para nada. Así que estoy preparado, creo que he hecho un gran trabajo esta semana, me ha venido muy bien descansar y estoy con ganas de ver mi potencial al 100%".

"El estar aquí ya es una victoria... está claro que voy a intentar todo lo que pueda para alargarlo, pero yo no voy a ser el que vaya a tirar a Marc y luego intentar ganar, porque para mí no todo vale", explica.

Jorge deberá evitar la victoria de Marc Márquez en la sprint y quedar por delante de él para que su rival no sea campeón.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido