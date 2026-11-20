Alberto Puig, jefe de Honda, se acuerda de su etapa gloriosa con Marc en la que juntos conquistaron nada más y nada menos que seis campeonatos del mundo.

Marc Márquez dejó en la celebración de su último título una imagen muy especial. Tras proclamarse campeón del mundo en Japón con Ducati, el ilerdense fue abrazándose uno a uno a cada miembro de la escudería Honda como símbolo de respeto y cariño.

Marc se acordó de todos los que le habían ayudado a conquistar los seis mundiales anteriores. A las puertas de conseguir su octavo de MotoGP, es Albert Puig, jefe de Honda, el que recuera a Márquez ya no solo como piloto sino como persona.

Puig se rinde a su talento pero, en especial, a su manera de tratar con los compañeros del 'box': "Es un fenómeno absoluto. No hace falta que explique demasiado sobre él porque todo el mundo sabe de lo que es capaz. Es una estrella, pero lo que más sorprende es que, a pesar de serlo, es probablemente la persona más humilde de todas".

"Es alguien que reconoce sus errores más que ningún otro piloto. Es una persona muy sencilla, algo que no siempre es fácil de encontrar en el deporte actual. Hay pilotos que están en la élite y tienen actitudes más complicadas, pero Marc es una persona muy fácil de tratar. Si algo le gusta, te lo dice; y si no le gusta, también. Mi relación con él siempre ha sido muy sencilla. Y después, como deportista y como piloto, es otra historia", añade Puis en declaraciones para 'Moto.it'.

Marc roza con la yema de los dedos un título que le catapultaría aún más a la cima de la historia del motor y del deporte. Si consigue ganar en la 'sprint' o sacarle dos puntos a Martín, será campeón. Un título que, de cerrarse a sí, supondría uno de los mayores hitos en la carrera de Marc.

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