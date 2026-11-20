El ilerdense no se fía de las opciones que tiene este fin de semana y prefiere ser precavido ante la clara opción que tiene de ganar el Mundial.

Marc Márquez está a menos de 24 horas de volver a conquistar un título Mundial de MotoGP. El de Cervera será campeón en la 'sprint' de Portimao si gana o le saca dos o más puntos a Jorge Martín. Una posibilidad muy factible para que se dé el mismo sábado.

A pesar de tenerlo todo de cara, Marc sigue sin fiarse y reconoce que deber ser consciente de todos los riesgos que puede tener este Gran Premio: "Sábado, domingo, Portugal o Valencia, pero evidentemente ahora estamos en Portugal y tenemos la primera bola de partido real, porque la de Qatar era más carambola".

"Superconcentrados, intentar, sobre todo, mantener la misma intensidad, pero inevitablemente veo riesgos por todas partes. ¿Por qué? Porque tengo el número en la cabeza que son 14 puntos. Son los que tengo que puntuar entre las dos carreras sin depender de nadie, pero evidentemente son dos carreras seguidas donde el riesgo encima de una moto siempre existe y es ahí donde tenemos que intentar controlar todas las situaciones que están en nuestras manos", asegura Marc en declaraciones que recoge 'MotoSan'.

El ilerdense de olvida de Martín y se centra en una posibilidad que no se ha contemplado tanto. Necesita sumar 14 puntos en todo el fin de semana para ser campeón. Esa misión parece mucho más factible que la idea de ser ya campeón en la 'sprint', que también es muy viable.

Sin embargo, es cierto que a Marc le valdrían combinaciones como ser sexto en ambas carreras o ser octavo en la carrera larga y cuarto en la 'sprint'. Posibilidades que el nueve veces campeón seguro tiene en la cabeza.

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