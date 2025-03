La recomendación del mejor sacador de la historia a Alcaraz: "Le encantaría jugar dobles..."

Carlos Alcaraz es uno de los mejores tenistas del circuito, actualmente top 3 del mundo en el ranking ATP individual. A sus 21 años ya ha logrado hasta cuatro Grand Slams. En el ultimo año el murciano también ha disputado partidos en la categoría de dobles.

En los Juegos Olímpicos el de El Palmar formó pareja con Rafa Nadal, aunque no consiguieron medalla. El último partido que Alcaraz jugó en esta modalidad fue junto a Marcel Granollers en la Copa Davis ante Países Bajos donde fueron derrotados y que supuso su eliminación. Una derrota que supuso la retirada del manacorí.

En el pódcast 'Nothing Major' varios extensitas como Jack Sock, Steve Johnson,Sam Querrey y John Isner han charlado sobre la actualidad de la categoría de dobles. El tenista con el récord de más saques directos de la historia (14.470), John Isner, ha manifestado su sorpresa de que el murciano no juegue en la modalidad de dobles.

"Creo que es una lástima para la afición no ver a Alcaraz jugar dobles. Me sorprende que Carlos no juegue, por alguna razón que desconozco. Parece alguien al que le encantaría jugar dobles aquí, pero no me parece lógico", ha comentado John Isner.

En este 2025 el pupilo de Juan Carlos Ferrero tan solo ha jugando en individual y de momento no ha mostrado ninguna intención de participar en la modalidad de dobles.