¿Alcaraz vs Djokovic a la vista? Este es el posible cuadro de Carlos en Miami

Tras caer en semifinales de Indian Wells, Carlos Alcaraz ya ha hecho borrón y cuenta nueva para centrarse en el Masters 1.000 de Miami, torneo donde ya se coronó en 2022.

Este lunes se anunció el cuadro que podría tener ante sí el murciano y, en comparación con otros de torneos pasados, ha salido bien parado.

Alcaraz, que no juega la primera ronda, debutará contra el ganador del duelo entre Aleksandar Vukic (77º) y David Goffin (55º).

En tercera ronda le esperaría el local Brandon Nakashima (32º), mientras que en octavos Grigor Dimitrov (15º), al que ya venció en el desierto, sería su rival.

Casper Ruud (6º) podría citarse con Carlitos en cuartos, teniendo en estos momentos, y sobre todo en pista rápida, más nombre que nivel.

El plato fuerte del torneo llegaría en semifinales, donde podríamos tener una reedición del Alcaraz vs Djokovic al igual que ya ocurrió en Australia.

De no llegar el balcánico, que no se encuentra en su mejor nivel, estarían al quite Daniil Medvedev (8º) y Stefanos Tsitsipas (10º).

De vencer en semis, los favoritos a llegar a la final por el otro lado del cuadro son Alexander Zverev y Jack Draper.