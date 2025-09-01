La llamativa reacción de Alcaraz al conocer su rival en cuartos del US Open: "Lo paso mal contra él"

El murciano, que superó su partido de octavos sin mucha complicación, ya sabe a quién se enfrentará y no ha dudado en reconocer que, para él, será muy complicado su duelo de cuartos.

Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del US Open. El murciano superó su encuentro de octavos frente a Arthur Rinderknech en tres sets (7-6, 6-3 y 6-4). Carlitos tuvo que emplearse a fondo para llevarse el primer 'set' en el 'tie break' pero, a partir de ese momento, tomó control del partido.

Al principio del duelo dejó un punto antológico golpeando por detrás de la espalda. Ese solo fue uno de muchos puntos con los que Alcaraz, más allá de ganar, puso en pie a la Arthur Ashe de Nueva York. Tras el encuentro, Carlos habló del que será su rival en cuartos de final del US Open, Jiri Lehecka.

El murciano tiene claro que es un rival duro y no dudó en reconocerlo tras su encuentro de octavos: "Jiri es verdaderamente duro. Tiene un estilo parecido al de Rinderknech, pero con más consistencia y con muy buenos golpes, con un gran saque también. Lo paso mal cada vez que juego contra él, no hay duda. Es difícil jugarle y será un partido interesante".

"Ya hemos jugado dos veces este año y estamos 1-1 en 2025. Debo ver qué hice bien en esos partidos y qué mal para cuajar unos cuartos de final perfectos", reconoció a pie de pista Alcaraz.

En cuanto a enfrentamientos directos entre ambos, Carlitos guarda una ligera ventaja sobre el checo. Dos enfrentamientos a uno, este año están empatados. El último, en Queen's dónde el español se impuso en la final después de tener que irse al tercer set. Sin duda, Lehecka es un hueso duro de roer aunque la sensación es que hace falta mucho para batir a Alcaraz en este US Open.