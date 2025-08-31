¡Es de otro planeta! La genialidad que se inventó Alcaraz en octavos del US Open

El murciano firmó un puntazo espectacular ante Rinderknech que levantó a la grada de la pista central del US Open. Cerró su pase a cuartos en tres sets. Sigue imparable.

Carlos Alcaraz sigue arrasando en el US Open, y lo que es mejor, sigue disfrutando. El murciano ha puesto en pie a la grada del 'Arthur Ashe Stadium' con un punto de dibujos animados. Con 2-1 a favor de su rival y 0-40 a favor suyo, Alcaraz cerró el cuarto juego del partido con un golpe espectacular.

Carlos dejó una volea de derecha corta en el centro de la pista. Eso provocó que Rinderknech subiera a la red con todo de cara para cerrar el punto. Carlos reculó hacia el fondo de la pista, aunque en estos casos suele servir de poco.

El tenista francés golpeó con fuerza de revés pero Alcaraz contrarrestó con un golpe sensacional por detrás de la espalda. Una genialidad. Rinderknech falló el siguiente golpe dándole un punto a Carlitos que ya entra dentro de uno de los mejores de este US Open.

Alcaraz sufrió para llevarse el primer set. Rinderknech le llevó hasta un 'tie break' donde Carlos sí consiguió marcar las diferencias. Con la primera manga ya en su poder, el de El Palmar siguió dominando con control y con calma apuntándose un segundo set que cerró con un cómodo 6-3.

La manga definitiva se cerraría con un Carlitos completamente desatado. A pesar del buen nivel de Rinderknech, Alcaraz selló su pase a cuartos de final del US Open con un 6-4 en el tercer set. El murciano sigue sin ceder una manga en este US Open y continúa con una andadura perfecta.