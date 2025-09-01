La dura crítica de Josep Pedrerol tras la polémica del Rayo-Barça: "Se están cargando el fútbol"

El presentador del programa quiso mostrar su descontento con ciertas decisiones arbitrales en la pasada jornada de Liga, sobre todo, con las sucedidas en el Alavés-Atlético y en el Rayo Vallecano-Barça.

La jornada tres de Liga ha dejado varias decisiones arbitrales que han generado mucha polémica en el campeonato doméstico. El pasado sábado, en Mendizorroza, Giuliano Simeone marcó en un gol en claro fuera de juego que no fue revisado por el árbitro de VAR.

Un día más tarde, en Vallecas, Busquests Ferrer señaló un penalti de Pep Chavarría sobre Lamine Yamal que no pudo revisar en el videoarbitraje porque no tenía comunicación con la sala VOR, algo insólito. Sobre estas situaciones, Josep Pedrerol fue muy claro en el comienzo de 'El Chiringuito'.

"Los árbitros y los que mandan se están cargando el fútbol", aseguró Pedrerol nada más dar comienzo al programa. La polémica en Vallecas se avivó aún más con las declaraciones de Isi Palazón, jugador del Rayo, para José Álvarez ('El Chiringuito') en las que aseguraba que Busquets Ferrer le había reconocido haber cometido un error señalando el penalti de Chavarría a Yamal.

Juanfe Sanz, periodista de 'El Chiringuito', desmintió que el colegiado mallorquín le hubiera confesado tal cosa al delantero del cuadro rayista. Juanfe reveló el mensaje que le traslado Busquets Ferrer al CTA: "Isi Palazón falta a la verdad".