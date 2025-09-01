El duro 'palo' de Toni Nadal a Medvedev tras su 'show' en el US Open: "Fue lamentable..."

El que fuera entrenador de Rafa mostró su descontento con la actitud del ruso en Nueva York y llegó a criticar que el castigo no fuera más severo.

Daniil Medvedev protagonizó hace unos días el que probablemente sea uno de los episodios más bochornosos de toda su carrera. El ruso, que cayó en primera ronda del US Open, faltó al respeto de manera grave en repetidas ocasiones al juez de silla y realizó gesto obscenos al público.

Además, reventó una de sus raquetas de manera brutal contra el banquillo. Todo en uno para un Medvedev que se despidió de uno de los torneos en los que era candidato de la manera más vergonzosa. Su 'show' generó muchas reacciones, la más llamativa, la del entrenador de Daniil, que comunicó el pasado domingo que separaban sus caminos tras ocho años.

Otra de las reacciones más sonadas ha sido la de Toni Nadal. El icono del tenis cargó duramente contra la actitud de Medvedev: "El espectáculo de Medvedev fue lamentable. Todo lo detonó él, aunque también el público, que pedía mas entretenimiento que tenis. Me sorprende que un jugador de la talla de Daniil sea incapaz de controlar sus nervios".

Toni también mostró su descontento con la sanción que se le impuso al ruso, para él, demasiado leve: "Ha llegado el momento en el que los dirigentes del tenis se planteen aplicar un castigo al hecho de que los tenistas rompan una raqueta en pista. Hay que plantearse por qué este hecho es cada vez más habitual en nuestro deporte".

"Jamás he visto a un jugador de tenis de mesa romper la pala o a un golfista pagarlo con su palo tras cometer un error", aseguró Toni en 'El País'.

El exentrenador condena la mala educación y el mal comportamiento en el tenis actual. Toni asegura que ahora es lo que se "aplaude" sin un "castigo deportivo" haciendo también referencia a las actitudes de Nick Kyrgios.