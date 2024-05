Ver a Rafa Nadal, el mejor tenista de nuestra historia, y a Carlos Alcaraz, presente y futuro de nuestro tenis, formando pareja en unos Juegos Olímpicos es el sueño de muchos españoles... y está muy cerca de hacerse realidad.

Durante el Mutua Madrid Open, Rafa Nadal ha pasado por el podcast del torneo para tratar varios temas y, entre ellos, la posibilidad de compartir lado de la pista con el murciano.

Sin medias tintas, el balear ha reconocido que lo más probable es que eso ocurra: "Si no hay nada extraño jugaremos. Para mí también es una gran ilusión y si no estoy equivocado para él también".

"Sería bonito jugar algún torneo antes de las Olimpiadas para prepararnos y entendernos en una pista", ha añadido, incidiendo en que necesitarán preparación previa.

De llegar ambos en óptimas condiciones, Rafa creen que pueden apuntar alto: "Si los dos llegamos en condiciones, podemos hacer una gran pareja y hacer cosas bonitas. Sería algo muy bueno para el equipo español".

"Espero estar a la altura para ser una buena pareja. Él seguro que lo será para mi", ha zanjado Rafa Nadal en unas declaraciones que seguro recogerá Alcaraz.

Rafael Nadal on the possibility of playing doubles with Carlos Alcaraz at the Olympicspic.twitter.com/1ai1G0B0fC