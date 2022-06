Rafa Nadal va a viajar a Londres. El tenista balear, que ha ofrecido una rueda de prensa ante los medios para contar cómo va su evolución en la lesión crónica que sufre en el pie, ha confirmado que su intención es la de jugar Wimbledon.

Y es el que mejor tenista del circuito masculino del tenis, con 22 Grand Slam ganados, se ve mejor de sus dolencias.

"Mi intención es jugar Wimbledon. Viajaré a Londres el lunes, y si viajo es porque tengo intención de jugar", afirma Nadal.

Porque Rafa se ve en condiciones: "Según parece, tras esta semana de entrenos aquí en Mallorca, parece que puede haber opciones".

"Llevo una semana sin ir cojo"

"He tenido sensaciones extrañas. Se notan cambios. Los he notado. Si soy honesto, en ese sentido, me ha bajado el dolor que no me dejaba apoyar el pie. Llevo una semana sin ir cojo, y para mí es importante", relata Nadal.

Rafa pone en importancia este avance, con prudencia: "Es un avance, pero hay que esperar para ver cómo evoluciona. En medicina no hay cosas que sean matemáticas al cien por cien y más con esto que tengo".

"Se han hecho dos sesiones, lo previsto antes de Wimbledon. De momento la evolución, a mi modo de entender, es satisfactoria. Pero soy prudente con lo que puede pasar dentro de cinco días. He podido entrenar, y eso me ayuda en mi decisión de viajar a Londres", insiste.

Pero Nadal es cauto: "Tras tres años sin jugar en hierba hay que tener una evolución. Los primeros días fueron complicados, pero he mejorado las sensaciones. Me queda una semana de entreno en Londres, y espero llegar competitivo".

"Ayuda haber jugado bien en Roland Garros, pero en hierba es complicado. Hay poca lógica. Cuando uno lleva los años que yo llevo sin jugar en hierba, y que no habré jugado partidos oficiales, cualquier ronda será complicada. El comienzo será vital", cuenta Nadal.

Wimbledon, descanso, Canadá... y US Open

Rafa, además, pone el foco también en el US Open: "Los que me seguís sabéis que he jugado un solo torneo allí que ha sido Canadá. Me ha ido bien y no soy partidario de cambiar cosas que funcionan bien. Pero estoy abierto a aceptar las cosas como vengan y a tomar decisiones que me ayuden de la mejor forma posible".

"Mi intención es jugar Wimbledon. Descansar. Jugar Canadá y estar en el Open de Estados Unidos", cuenta.

"Si todo va bien voy a ser padre"

Además, en el ámbito personal, Nadal confirma que será padre por primera vez: "Si todo va bien voy a ser padre. No acostumbro a hablar de mi vida personal, creo que ya estoy muy expuesto en mi vida profesional. Por tranquilidad, por la forma en la que entiendo, entendemos, que de alguna manera vivimos más tranquilos así, con un perfil más bajo".