Nick Kyrgios nunca dejará de sorprender. Su peculiar actitud sobre las pistas de tenis salpicó en esta ocasión, inexplicablemente, a Rafa Nadal. El australiano se enfrentaba a Stefanos Tsitsipas en los octavos de final del torneo ATP 500 de Halle, y después de recibir un 'warning' por parte del juez de silla, volvió a perder los papeles.

"Sanción por pérdida de tiempo a Kyrgios", señaló el colegiado. Nick aprovechó el momento de bajón de su rival durante el encuentro para comenzar con su juego mental.

Fue en el inicio del segundo set, después de romper el saque al griego y estar 30-0 arriba con el servicio a favor, cuando se dirigió hacia su toalla y superó el tiempo máximo de saque.

El tenista que ocupa actualmente el puesto número 65 del ránking ATP nunca se muerde la lengua y esta vez, sin venir a cuento, tenía muy presente al ganador de 22 Grand Slam en su cabeza y no dudó a la hora de meterle en medio.

"¿No puedo ir a por mi toalla? Juego contra Rafa y todo el tiempo tengo que esperar cuando voy a sacar. Y a él no le dicen nada", replicó.

Totalmente indignado con la decisión del juez de silla decidió sentarse durante varios segundos en su banquillo, para después levantarse y volver a meterse en el partido, dando un recital sobre la hierba de Alemania y remontando a Tsitsipas.

Tras perder el primer set, finalmente consiguió llevarse el gato al agua ante uno de los grandes favoritos (5-7, 6-2 y 6-4).

