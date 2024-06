Tras anunciar que no competirá en Wimbledon para centrarse en los Juegos Olímpicos, Rafa Nadal ha concedido una entrevista a 'L'Equipe' en la que ha tratado varios temas llamativos.

Por un lado, ese dúo de ensueño que formará con Carlos Alcaraz en los dobles de los JJOO, algo que le hace especial ilusión.

Además, entre otros aspectos, ha repaso su breve paso por Roland Garros este 2024, donde ha asegurado que tuvo mala suerte, principalmente, por dos motivos: enfrentarse a Alexander Zverev en primera ronda y que lloviese el día de su partido.

"El sorteo fue malo. Llegué con dudas porque en Roma fue un desastre. Sabía que iba a ser diferente porque estaba mucho mejor preparado. Pero todo me salió mal: el sorteo, las condiciones de juego (techo cerrado por lluvia)...", ha explicado.

"No lo dije después del partido porque pensé que no era el momento. Zverev es un gran jugador, llegó hasta la final, habría necesitado un peor Zverev. Y por mi parte no aproveché las oportunidades que tuve para cambiar la situación", ha añadido.

El homenaje abortado

Antes del partido, la directora de Roland Garros afirmó que Rafa Nadal le había pedido que no le hicieran ningún homenaje en caso de caer ante Zverev.

Ahora, el balear ha explicado por qué: "Preferí no vivir con la idea de que me tuvieran que rendir un homenaje, porque prácticamente me obligaba a no jugar más aquí y no estaba preparado para eso en ese momento".

¿Jugará en 2025?

Tales fueron sus sensaciones en Roland Garros que Nadal ha dejado un hijo de ilusión sobre posponer su retirada al término de la temporada 2025.

"Mis sentimientos durante las últimas semanas me han hecho querer explorar un poco más, para ver qué puede pasar. Siento que estoy recuperando el placer de jugar, de divertirme. Quiero darme la oportunidad de ver si mi físico se mantiene en este nivel o si esto es solo un momento pasajero y empieza a ir mal nuevamente", ha señalado.

"Nunca he tomado una decisión apresurada y esta vez tampoco será así. Me estoy dando tiempo para ver cómo me voy a sentir después de los Juegos Olímpicos y luego veremos qué pasa, qué decisiones tomo", ha añadido.

"Siempre dije que pensé que este sería mi último año, pero no puedo estar seguro porque al final del día no sabes qué va a pasar en el futuro", ha zanjado.