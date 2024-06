Lo adelantó David Ferrer, capitán del equipo español de tenis, este miércoles y ahora Rafa Nadal lo ha confirmado: no jugará en el torneo de Wimbledon, el gran campeonato de la hierba en el circuito.

Lo ha anunciado en sus redes sociales: "Creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Por esta razón, me perderé Wimbledon este año", ha publicado el tenista balear.

Una noticia triste para Rafa: "Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón y estar con todos los fanáticos británicos que siempre me brindaron un gran apoyo".

Pero su gran objetivo es jugar los Juegos Olímpicos, donde también estará en los dobles con Carlos Alcaraz. Por ello no cambiará de superficie y seguirá en tierra: "Jugaré el torneo en Bastad, Suecia".

Un ATP 250 en tierra que se disputa entre el 15 y el 21 de julio, justo antes de los Juegos Olímpicos de París.