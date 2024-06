Tras anunciar que no participará en Wimbledon para prepararse de la mejor manera posible para los Juegos Olímpicos de París de este verano, Rafa Nadal ha concedido una entrevista 'L'Equipe'.

En la misma, además de analizar su 'penúltimo' Roland Garros, ha hablado sobre la pareja que está previsto que forme con Carlos Alcaraz en Francia.

De hecho, todo surgió por iniciativa del murciano: "No sabíamos si iba a competir en unos Juegos Olímpicos, ni cómo iba a llegar allí. Y David Ferrer me dijo: 'Si te sientes bien, a Carlos le gustaría jugar dobles contigo. ¿Te animarías?' ¡Por supuesto, encantado! No puedo tener un mejor socio que él".

Eso sí, sabe que deberá estar a un gran nivel: "He estado en su piel y sé cómo piensa un jugador como Carlos. Tiene que hacer lo que tiene que hacer, intentar ganar tanto como sea posible (...) Mi trabajo es intentar estar preparado para alcanzar el mejor nivel posible antes de participar en un torneo".

"Quiero jugar a un alto nivel en individuales y sé que si lo logro podré jugar a un buen nivel en dobles. (...) Si Carlos está disponible y yo estoy bien físicamente, creo que sería interesante entrenar juntos la semana previa al torneo olímpico", ha zanjado.